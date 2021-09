Never out of stock: Waarom permanente collecties ideaal zijn voor Mud Jeans

Klassieke, tijdloze en permanente collecties - zou dat een veelbelovend concept kunnen zijn voor de snel veranderende mode-industrie? De Nederlandse denim pionier Mud Jeans laat zien hoe het zou kunnen.

In deze minireeks vertellen drie merken uit verschillende segmenten meer over hun never-out-of-stock (NOOS) systeem. Voor deze aflevering sprak FashionUnited met het duurzame label Mud Jeans, waar het combineren van never-out-of-stock met slow fashion de kern is van het businessmodel.

Vijfennegentig procent van het huidige assortiment van Mud Jeans bestaat uit NOOS-items. De jeansmaker biedt in totaal 90 verschillende stijlen voor mannen en vrouwen in 10 tot 15 pasvormen. De producten zijn niet seizoensgebonden en worden het hele jaar door aangeboden.

"Wij geloven niet zo in modetrends en al helemaal niet in fast fashion, want dat is allemaal gebaseerd op mensen die steeds meer consumeren en zich niet realiseren wat de gevolgen daarvan zijn. Wij vinden dat mensen zich moeten realiseren dat jeans producten zijn die veel waarde hebben en lang gedragen kunnen worden," zegt Dion Vijgeboom, mede-eigenaar van Mud Jeans in een interview met FashionUnited.

Slow fashion: eenvoudig maar snel

Het slow fashion merk gelooft niet in modetrends en heeft zijn slow fashion methode de afgelopen jaren steeds verder geoptimaliseerd. In tegenstelling tot veel andere modelabels wordt de hele collectie gemaakt van slechts vijf verschillende stoffen. Ook de toeleveringsketen is zo simpel mogelijk gehouden: Het Nederlandse denimmerk werkt met één stoffenleverancier in Spanje en één kledingleverancier in Tunesië.

"Dat is een bewuste keuze, want daardoor kunnen we dingen heel goed plannen", zegt Vijgeboom. Mud Jeans houdt het ook simpel als het gaat om naden en knopen. Dat betekent dat die en de stoffen altijd op voorraad kunnen worden gehouden. Door te vertrouwen op slechts een paar ingrediënten kan het slow fashion label snel minimale orderaantallen halen en dus ook snel inspelen op de vraag van retailklanten en consumenten.

"Op het moment dat we onze voorraad in Nederland iets zien teruglopen, plaatsen we een nieuwe bestelling en binnen vier weken hebben we de voorraad weer aangevuld. Dit legt minder financiële druk en er is geen noordzaak om een zeer hoge voorraad in Nederland te hebben", legt de denimspecialist uit. Dit heeft ook geholpen om overstock te voorkomen tijdens de Covid-pandemie. "We hadden iets meer voorraad, maar omdat we ook groeien, hadden we daar niet zo veel last van."

Geen minimumbestellingen voor retailers

NOOS-artikelen kunnen direct worden geleverd of over twee tot drie maanden, afhankelijk van de voorkeur van de retailer. "We vinden dat we de retailers waarmee we samenwerken moeten helpen door ze de optie te geven onze jeans altijd bij te bestellen", zegt Vijgeboom. Het never-out-of-stock systeem betekent zekerheid, zegt hij, en voorkomt ook dat Mud Jeans in de uitverkoop gaat of afgeprijsd wordt. Dit komt doordat het assortiment van het merk in de winkels nooit hoeft te worden geleegd vanwege de doorvoer van artikelen die altijd beschikbaar zijn.

Er zijn geen minimum bestelhoeveelheden voor retailers, en zelfs tijdens de pandemie werden ze niet gedwongen bestellingen te accepteren. "Dit is om de fast-fashion beweging tegen te gaan en de manier waarop wij zaken doen te promoten, namelijk alleen verkopen wat mensen nodig hebben en niet te veel pushen", zegt Vijgeboom. "Velen van ons hebben vroeger in de mode-industrie gewerkt. We hebben de druk en hebzucht in die industrie meegemaakt, en dat is het laatste wat we willen promoten."

Het volledig omzeilen van modetrends is echter moeilijk, zelfs voor een merk dat zo gericht is op essentials. "We zijn nu begonnen met een paar seizoensgebonden items om de collecties een paar accenten te geven waar mensen zich ook fashion-wise mee kunnen identificeren", legt Vijgeboom uit. "De reden hiervoor is dat we onze verkoopagenten en retailers de mogelijkheid willen geven om een paar innovaties en noviteiten aan hun klanten te presenteren om ze aan te trekken." Elk seizoen worden maximaal tien seizoensartikelen toegevoegd, zoals een rok met een nieuwe pasvorm of een trendy jasje, die later NOOS-items kunnen worden als ze het goed doen.

Dit artikel is tot stand gekomen met de hulp van Weixin Zha.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt vanuit het Engels naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.