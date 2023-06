'Next Plc doet modemerk Reiss mogelijk van de hand’

Modemerk Reiss krijgt wellicht een nieuwe eigenaar, zo meldt FashionNetwork. Modegroep Next Plc, dat het merk in het portfolio heeft, zou adviseurs hebben ingeschakeld voor een waardering van Reiss. Dit kan echter ook betekenen dat Next Plc simpelweg een groter aandeel in het modemerk wil.

Afgelopen jaar heeft Next Plc namelijk een meerderheidsbelang verworven in Reiss. Next heeft op dit moment 51 procent van de aandelen van het merk in handen. Als Next adviseurs heeft ingeschakeld om de waarde van Reiss te beoordelen, kan dit dus ook zijn omdat het zelf nog meer aandelen wil. Het is ook een optie dat Reiss weer doorverkocht wordt.

Modemerk Reiss is opgericht in 1971 door David Reiss. Het merk is aanwezig in het premiumsegment en doet het vooral in Groot-Brittannië goed. In het gebied heeft het merk 60 winkels.