Next Plc ziet kleine omzetgroei na bijschalen verwachtingen

Britse webretailer Next Plc maakt in een financieel verslag bekend voor uitdagingen te staan. In de periode tot en met 29 oktober steeg de verkoop van producten tegen een volledige prijs met 0,4 procent op jaarbasis. De kleine groei komt nadat het bedrijf zijn omzet- en winstverwachtingen voor het volledige boekjaar naar beneden bijstelde in het halfjaarverslag.

Hoewel de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk is verslechterd en het consumentenvertrouwen verder daalde, maakt Next Plc een lichte groei in de periode van 25 september tot en met 29 oktober. De omzet steeg met 1,4 procent in de verkopen tegen de volledige prijzen. Het bedrijf zegt in het financieel rapport de groei te danken aan de lagere temperaturen in de laatste week van september. Toen werden er meer winterartikelen verkocht.

Next Plc verwacht een winst van 840 miljoen pond (975,8 miljoen euro) over het hele jaar, voor aftrekking van belasting, zo is te lezen. Dat komt neer op een stijging van 2,1 procent ten opzichte van vorig jaar. Voor rest van het jaar verwacht het bedrijf een daling van 2 procent als het gaat om de omzetgroei tegen de volle prijzen van artikelen.