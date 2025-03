Nieuwe alliantie wil textielrecycling in Europa versnellen

In een poging om het Europese beleid voor de circulaire economie, zoals de Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), te ondersteunen, hebben toonaangevende textiel-naar-textielrecyclers Circ, Circulose, RE&UP en Syre een nieuwe T2T-alliantie gevormd.

“Textielafval is een groeiende uitdaging in Europa en daarbuiten. Minder dan 1 procent van de textielvezelsmarkt is afkomstig van gerecyclede textiel en de meeste producten belanden aan het einde van hun levensduur op de vuilnisbelt of worden verbrand. De textielindustrie bevindt zich nu op een keerpunt en wij geloven dat de EU en andere actoren de versnelling van circulariteit in de sector sterk kunnen beïnvloeden en textiel-naar-textielrecycling als een toekomstige standaardoplossing kunnen stimuleren,” aldus Syre CEO Dennis Nobelius in een persbericht.

Een kringloop voor textielrecycling ondersteunen

De alliantie heeft als doel deskundige input te geven voor de ontwikkeling van ecodesignvereisten voor textielkleding. Dit houdt onder andere in dat ze een gesloten kringloop voor textielrecycling ondersteunen, waarbij zowel afval uit de industrie als van consumenten wordt hergebruikt. Ook willen ze misverstanden over de textielrecyclingindustrie wegnemen, zoals de verkeerde veronderstelling dat het toestaan van post-industrieel afval om te voldoen aan recyclingdoelen zou leiden tot overproductie.

Het pleiten voor een breed scala aan verificatiemethoden voor het traceren van gerecycled materiaal is een ander belangrijk aandachtspunt, evenals het promoten van T2T-gerecyclede inhoud en recycleerbaarheid als kernvereisten in de ESPR-ecodesignvereisten voor textiel.

Beleidsmakers voorzien van praktische realiteiten

Volgens de alliantie is het perspectief van T2T-recyclers essentieel voor effectieve beleidsvorming, maar tot nu toe is dit ondervertegenwoordigd in beleidsdiscussies. De alliantie wil beleidsmakers daarom inzicht geven in de werkelijke impact van duurzaamheidsbeleid, hen verantwoordelijk houden en ervoor zorgen dat textielcirculariteit een onbespreekbaar onderdeel is van het EU-beleid.

“De T2T alliantie zal fungeren als een hub voor belangenbehartiging, samenwerking en gezamenlijke actie en ervoor zorgen dat de belangen van T2T-recyclers niet alleen worden gehoord, maar ook worden verankerd in toekomstig textielbeleid, in de EU en daarbuiten,” aldus het persbericht.

“We juichen de EU toe voor het nemen van dappere stappen naar een meer circulaire toekomst, maar de huidige voorstellen dreigen de praktische realiteiten waarmee geavanceerde textielrecyclers worden geconfronteerd over het hoofd te zien. We kunnen uitdagende polykatoenmengsels recyclen, maar we hebben goed geïnformeerde wetgeving nodig om onze impact echt te vergroten. Daarom hebben we ons verenigd onder de T2T alliantie - om ervoor te zorgen dat beleidsmakers onze collectieve expertise benutten en wetgeving opstellen die circulariteit echt en aanzienlijk versnelt in plaats van nieuwe barrières te creëren,” vat Circ CEO Peter Majeranowski samen.

De T2T alliantie staat open voor andere textiel-naar-textielrecyclers om zich aan te sluiten.