Nieuwe eigenaar voor Kings of Indigo

Het Nederlandse kledinglabel Kings of Indigo heeft een nieuwe eigenaar. Het merk maakt een doorstart met het Duitse ondernemersduo Kathrin en Sebastian Proft, zo bevestigt Mariska Stolwijk telefonisch tegenover FashionUnited. Stolwijk, die voorheen verantwoordelijk was voor productontwikkeling bij Kings of Indigo, wordt met de overname general manager van het bedrijf in Nederland. Oprichter en Tony Tonnaer verlaat het merk.

Kathrin en Sebastian Proft hebben beiden een achtergrond in finance en ‘groene’ mode. Voor de overname van Kings of Indigo waren ze al eigenaars van de Duits-Oostenrijkse retailketen Dollinger en de merken Feli & Hans en Stapf. Alle drie de bedrijven hebben, net als Kings of Indigo, een sterke focus op duurzaamheid. Zowel Dollinger als Feli & Hans opereren op het snijvlak van duurzamere mode en traditionele kleding, ook bekend als trachten, met name in Oostenrijk en de Zuid-Duitse regio Beieren. Sebastian Proft krijgt een belangrijke rol binnen Kings of Indigo: hij zal de financiën en de sales van het bedrijf op zich nemen.

Stolwijk noemt de overname ‘een hele mooie combinatie’. “De overnamepartij komt uit Duitsland, en Duitsland is de grootste markt van Kings of Indigo op dit moment. Ze houden zich bezig met duurzaamheid. Dat is fijn.” Ook de financiële achtergrond van Sebastian is waardevol, merkt ze op. “Al is Kings of Indigo een duurzaam merk, er moet ook vanuit commercieel oogpunt naar worden gekeken wil het bedrijf rendabel zijn. Alleen zo kunnen we met duurzame kleding ook echt een effect op de wereld hebben.”

Duits ondernemerstweetal neemt Kings of Indigo over

Binnen het team van Kings of Indigo ‘moeten de emoties nog even op hun plek vallen,’ zegt Stolwijk. “De doorstart heeft even geduurd - we zijn inmiddels vijf weken verder sinds het faillissement - dus het nieuws voelt overweldigend. Maar iedereen is heel blij dat het merk een doorstart maakt. Niet alleen het team van Kings of Indigo, maar ook leveranciers en klanten. Het is echt een mooi Kerstcadeau.”

Het volledige team van Kings of Indigo kreeg met de overname een nieuw contract aangeboden. Enkelen besloten in de weken tussen het faillissement en de doorstart zelf te vertrekken. Ook Tonnaer gaat weg bij het bedrijf. “Ik handel het faillissement van KOI International B.V. verder af en ga dan even rust nemen, reflecteren en daarna zien waar ik mijn passie voor denim, innovatie en duurzaamheid in ga stoppen,” schrijft hij in een mail aan FashionUnited.

Stolwijk kreeg de functie van general manager aangeboden, en nam deze aan. “Heel spannend, maar ik geloof heel erg in het werk en de waarden waar we voor staan. Ik heb er vertrouwen in.”

Momenteel is de B2B-verkoop van Kings of Indigo alweer live. Aan het heropstarten van de B2C-webshop van het merk wordt nog hard gewerkt, zegt Stolwijk. “We hopen volgende week weer in de lucht te zijn.” Het productieteam werkt momenteel hard aan de lente-zomercollectie 2023, waarvan de eerste goederen volgende week worden geleverd. Verder worden de schouders gezet onder het produceren van samples van de herfst-wintercollectie 2023, want Kings of Indigo heeft zich ook weer voor beurzen aangemeld. De registraties voor Modefabriek en Seek werden al bevestigd, en ook Neonyt staat op de planning.

Kings of Indigo werd halverwege november failliet verklaard . Begin deze week werd bekend dat de aangestelde curator wel een doorstart zag zitten. Meerdere partijen zouden interesse hebben getoond in de overname van het merk.

Editor's note: Dit artikel is sinds publicatie aangepast met de meest recente informatie.