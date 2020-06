Nieuwe eigenaars Sonia Rykiel delen plannen voor heropstart merk

De kersverse eigenaars van Sonia Rykiel delen in een interview met modeplatform WWD hun plannen om het Franse modemerk te doen herleven. In juli willen de broers Éric en Michaël Dayan, sinds 6 mei officieel eigenaars van Sonia Rykiel, de webshop van het merk nieuw leven inblazen. Volgend jaar moeten er ook fysieke winkels gaan openen, zo vertellen de twee tegen WWD. In de tussentijd werken ze aan het samenstellen van een ontwerpteam waarmee zal worden gewerkt aan de eerste collectie sinds de overname.

De webshop is de eerste stap in het proces. De broers Dayan hebben, als oprichters van het e-commerce-platform Showroomprivé, substantiële ervaring in het digitale domein. Die komt goed van pas bij de heropstart van Sonia Rykiel. De nieuwe webshop moet bruikbaar zijn voor een wereldwijd publiek. Daarvoor zijn de nodige functies ingebouwd, zo vertellen de broers. Zo past de webshop zich automatisch aan aan lokale valuta en betaalmethoden. Als de webshop opent zal er nog geen nieuwe collectie zijn om te presenteren. Er zullen in eerste instantie producten worden verkocht uit de laatste collectie die gemaakt werd voordat het bedrijf sloot, evenals een aantal tijdloze stukken uit eerdere collecties.

Het tweetal hoopt de eerste collectie onder hun leiding volgend jaar te presenteren. De broers leggen momenteel opnieuw contact met een deel van de fabrieken die het merk eerder contracteerde; dat zijn er zo’n driehonderd. De focus van de nieuwe collectie zal liggen op breisels, een handelsmerk van ontwerpster Sonia Rykiel. Het tweetal neemt de nalatenschap van de ontwerper nadrukkelijk in acht. “We hebben het over een ontwerper die voor de vrijheid van vrouwen streed, die zo veel waarden verdedigde, ze heeft zoveel ongelofelijke dingen gedaan voor de modewereld. Het is niet alleen een merk dat we hebben verworven,” aldus Éric Dayan, verwijzend naar het erfgoed van Rykiel, geïnspireerd door vrouwelijke kracht, onafhankelijkheid en positiviteit. “Waarden die jongere generaties vandaag de dag verdedigen,” vult Michaël Dayan aan. Het tweetal hoopt samen te werken met jong creatief talent, scholen en influencers om kennis over het erfgoed van Rykiel te verspreiden.

Silhouetten ©Sonia Rykiel lente/zomer 2020 collectie, door Julie de Libran.

Het aanspreken van een jonge doelgroep is belangrijk voor de broers. De prijzen van de collectie zullen dan ook iets lager liggen dan voorheen, zo laten de broers Dayan in het interview weten. “Er werden truien verkocht voor drieduizend euro - dat is niet waar wij naartoe willen,” aldus Michaël Dayan. Het tweetal wil wel in het luxesegment blijven, maar denkt eerder aan prijzen à la Isabel Marant. Daar liggen prijzen tussen tweehonderd euro voor een T-shirt en elfhonderd euro voor een jas.

Voor de langere termijn staan fysieke winkels op de planning. Dat zullen waarschijnlijk kleinere boetieks zijn, anders dan de grote Rykiel-flagshipstore gelegen aan de Boulevard Saint Germain, aldus de broers Dayan. Ook willen de broers experimenteren met recycling en upcycling, vertellen ze in het interview, en prototypes, vintage stukken en iconische archiefstukken laten terugkomen in de collecties. “We zijn ervan overtuigd dat het (merk) na de crisis nog relevanter wordt - omdat consumenten zich zullen richten op authentieke merken met een geschiedenis,” aldus Michaël Dayan. “Met een merk als Sonia Rykiel zeg je iets met wat je draagt.”

