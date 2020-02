Nieuwe klanten door VVV cadeaukaart in kledingwinkels

Een geluksmoment voor Milou

Samen met vriendinnen vond Milou een geweldige outfit voor haar 30e verjaardag.

Milou had wilde plannen voor haar 30e verjaardag, da’s tenslotte een mijlpaal. Daarom, een groot feest, want hoe meer verjaardagen je viert, hoe ouder je wordt! Al maanden was ze aan het plannen en regelen voor haar feest. De perfecte locatie, heerlijke cocktails en de juiste hapjes. En natuurlijk, alle vrienden moesten erbij zijn! Alleen, het zoeken naar een outfit was lastig. Het moest perfect zijn, want ze wilde shinen. Maar de dag kwam steeds dichterbij…

Met haar beste vriendinnen Elise en Femke was Milou zoals elke vrijdag aan het bijkletsen. Daar liet Milou weten nog steeds niet de perfecte outfit te hebben gevonden. Ze wilde iets aparts, niet een zwarte jurkje, hoe mooi dat haar ook staat. Met Kerst had Milou een VVV Cadeaukaart gekregen op haar werk, die wilde ze gebruiken voor dé jurk. Femke wist dat je met die cadeaukaart bij heel veel winkels terecht kunt. Op internet zagen ze bekende namen, maar ook winkels waar ze nog nooit van gehoord hadden. De meiden besloten er een dagje uit van te maken.

Die zaterdag hadden de drie vriendinnen een topdag. Sowieso leuk om samen op pad te zijn, maar nu kwamen ze in winkels waar ze niet eerder kwamen en ontdekten de meest gave en toffe collecties. Milou twijfelde nog even tussen een leren rok met glitter top of een maxidress in cheetah print. Drie keer raden: ze kocht alles.

Het feest was geweldig! Een dag die Milou nooit zal vergeten.

Laat jouw winkel ook bijdragen aan zulke geluksmomentjes en sluit je aan als acceptant van de VVV Cadeaukaart. Daarmee boor je een nieuwe klantengroep aan en kun je rekenen op meer aandacht voor jouw winkel. In de woorden van Mick van den Noord, manager B2B Sales Benelux – Gift Cards bij Zalando: “Wij bij Zalando zijn erg blij met de VVV Cadeaukaart. Het heeft ons de mogelijkheid gegeven om doelgroepen te bereiken waar wij normaliter meer moeite mee hadden. Door de jaren heen zijn op deze manier veel mensen vertrouwd geraakt met ons merk. We zijn er dan ook van overtuigd dat een samenwerking tussen VVV en Zalando in de toekomst altijd van groot belang zal blijven voor ons.”

Ook profiteren van deze voordelen? Meld je dan aan als acceptant van de VVV Cadeaukaart. Dat kan via

https://www.vvvcadeaukaarten.nl/acceptant-worden/vvv-cadeaukaart/meer-informatie. Daar vind je ook meer info over de cadeaukaarten van VVV.

Over VVV Cadeaukaarten

VVV Cadeaukaarten is de grootste uitgever van cadeaukaarten van Nederland. Met de VVV Cadeaukaart, VVV Dinercheque en VVV Lekkerweg bereikt zij jaarlijks ruim 4,5 miljoen consumenten die welkom zijn met hun cadeaukaart bij duizenden winkels, musea, attractieparken, sauna’s, restaurants, hotels, dagjes uit en webwinkels.