Nieuwe rechtsvorm voor bedrijven op komst: De Tweede Kamer stemt voor rentmeestervennootschap

Er komt een nieuwe rechtsvorm voor bedrijven aan. De Tweede Kamer stemde dinsdag voor de rentmeestervennootschap, een model voor bedrijven die geen traditionele aandeelhouders hebben, schrijft De Ondernemer. De Eerste Kamer moet de nieuwe rechtsvorm nog wel goedkeuren.

Door het rentmeestervennootschap krijgen de eigenaren geen stemrecht binnen het bedrijf. Het bedrijf wordt ‘van zichzelf’. De winst mag niet worden uitgekeerd aan bestuurders, maar alleen worden besteed aan het realiseren van de inhoudelijke doelen van het bedrijf. Hierdoor is er geen belang meer om beslissingen te maken voor winst op de korte termijn, terwijl deze op lange termijn schadelijk zijn voor het bedrijf.

In traditionele bedrijfsmodellen gaat de winst van een bedrijf naar de aandeelhouders. Meestal zijn de bestuurders van een bedrijf dat (gedeeltelijk) zelf. Zij profiteren van de winst, dus is de kans groter dat een bedrijf zo wordt ingericht dat de winst maximaal is.

Voorbeelden van bedrijven uit de mode-industrie die zo’n steward-owned-model hebben, zijn bijvoorbeeld Nederlands kledingmerk New Optimist en Patagonia. New Optimist heeft het doel systematische veranderingen in de mode-industrie teweeg te brengen en vond dat het traditionele bedrijfsmodel niet bij de maatschappelijke missie paste. Yvon Chouinard, oprichter van Patagonia, schonk in 2022 het bedrijf aan twee goede doelen om het klimaat te redden.