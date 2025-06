'Nike Laakdal onder druk: Bijzondere ondernemingsraad op komst'

Medewerkers van de Nike European Logistics Campus (ELC) in Laakdal, in de Belgische provincie Antwerpen, vrezen slecht nieuws op donderdag 5 juni. Op die dag vindt een bijzondere ondernemingsraad plaats over het distributiecentrum. Dit melden Belgische media, waaronder De Standaard en De Tijd. Een bijzondere ondernemingsraad wijst vaak op ingrijpende beslissingen binnen een bedrijf, zoals ontslagen.

Het ELC van de Amerikaanse sportmodegigant is sinds 1994 het distributiecentrum voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Nike biedt op de campus werk aan ongeveer 5.000 mensen.

Hoewel de inhoud van de vergadering nog onbekend is, wordt er gespeculeerd over een mogelijke ontslagronde. Lokale nieuwsmedia Made in Kempen benadrukken dat vakbonden die bij de zaak betrokken zijn, ACV Puls en BBTK, een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Daardoor is het nieuws gebaseerd op anonieme bronnen.

Onzekerheid bij Nike

Nike kampt al meerdere kwartalen op rij met dalende verkopen. Nikes omzet daalde met 9 procent tot 11,3 miljard dollar in het derde kwartaal. Elliott Hill, sinds eind vorig jaar CEO van het bedrijf, is aangesteld om Nike weer op de rails te krijgen. Dat blijkt echter een uitdagende taak. Tijdens een conference call in maart verklaarde financieel directeur Matthew Friend dat “geopolitieke ontwikkelingen, nieuwe importheffingen, volatiele wisselkoersen en belastingregels” bijdragen aan de onzekerheid rond het bedrijf.

Daarnaast zouden ook de nieuwe fiscale regels in België voor multinationals een rol spelen, aldus de Belgische pers. Sinds 1 januari 2024 geldt er een minimumbelasting van 15 procent voor bedrijven met een jaaromzet van minstens 750 miljoen euro, inclusief extra administratieve verplichtingen. Internationaal blijft er veel onduidelijkheid bestaan, mede doordat de Verenigde Staten zich onder president Trump uit het akkoord over deze minimumbelasting hebben teruggetrokken.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Nike met verzoek om commentaar.