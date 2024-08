'Nike stopt tijdelijk online verkoop in Turkije na invoering nieuwe douanerechten'

Nike stopt tijdelijk online verkoop in Turkije vanwege nieuwe douanerechten. Het sportmerk geeft aan dat de onzekerheid rondom levertijden de belangrijkste reden is voor deze beslissing. "We kunnen niet garanderen dat bestellingen vlot en op tijd aankomen, daarom stoppen we voorlopig met online verkopen in Turkije," staat in een verklaring op de Turkse website van Nike, meldt Bloomberg.

Sinds 6 augustus heeft de Turkse overheid het belastingvrije bedrag voor internationale aankopen verlaagd van 150 euro naar 30 euro. Hierdoor zijn aankopen boven de 30 euro nu onderworpen aan douanerechten. Daarnaast zijn de invoerrechten voor goederen uit de Europese Unie verhoogd van 20 procent naar 30 procent, terwijl tarieven voor goederen uit andere landen stegen van 30 procent naar 60 procent.

Nieuwe douanerechten in Turkije; Nike's tijdelijke onderbreking

De Turkse minister van Handel, Ömer Bolat, verklaarde aan Anadolu Agency dat de nieuwe douanemaatregelen zijn ingevoerd om de lokale economie te beschermen. Ze zijn bedoeld om de negatieve effecten van buitenlandse import, zoals het verlies aan marktaandeel, banen en buitenlandse valuta, te verminderen, vooral voor winkeleigenaren en kleine en middelgrote ondernemingen.

Het is nog onduidelijk wanneer Nike de online verkoop in Turkije zal hervatten.