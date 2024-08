Zuid-Afrika voert BTW in op lage waarde pakketten ter bescherming van kledingindustrie

Zuid-Afrika gaat tijdelijk BTW heffen op pakketten met een lage waarde om de kledingindustrie te helpen concurreren en “legitieme handel te promoten voor de economische ontwikkeling van het land in een tijdperk van e-commerce,” aldus een persbericht van de South African Revenue Service (SARS), gelijk aan de Belastingdienst in Nederland.

“SARS heeft terechte zorgen opgemerkt over de import van diverse goederen, met name kleding, via e-commerce. Een aantal importeurs heeft de verplichte douanerechten en BTW over deze importen niet betaald, wat heeft geleid tot oneerlijke concurrentie met andere spelers in de sector," aldus het persbericht.

Voor geïmporteerde pakketjes met een lagere waarde dan R500 (ongeveer 25 euro) hoefden handelaren geen douanerechten of BTW te betalen, als ‘concessie’, vanwege “de enorme omvang” van de handel. Importeurs betaalden alleen een vast tarief van 20 procent. Dit gaat veranderen. Volgens het bericht zal het land BTW invoeren bovenop het huidige importtarief per 1 september 2024. Hoeveel meer BTW er bovenop komt wordt niet genoemd. SARS voegt toe dat de maatregel in overeenstemming is met het kader van de Wereld Douane Organisatie (WDO).

Het vakblad Reuters meldt dat lokale ondernemers al eerder hun zorgen hebben geuit over de Chinese fast-fashion giganten Shein en Temu die “gebruik maken van belastingvoordelen door producten in kleine hoeveelheden naar Zuid-Afrika te exporteren om hogere invoerrechten te ontlopen.” Volgens de lokale ondernemers hebben buitenlandse e-commercebedrijven een oneerlijk voordeel op de markt.

Zuid-Afrika volgt het voorbeeld van de EU

Zuid-Afrikaanse ondernemers zijn niet de enigen die zich in wil zetten voor de lokale economie. Nederlandse ondernemers en consumentenorganisaties hebben een brief gericht aan Dirk Beljaarts, sinds 2 juli de Minister van Economische Zaken in Nederland (partij PVV) met de vraag of de politiek versneld consumentenbescherming in wil zetten om “een gelijk speelveld” te creëren voor ondernemers. Eerder claimde de Belgische federatie Becom dat populaire e-commercebedrijven zoals Shein en Temu een oneerlijk voordeel hebben. Duitse bedrijven willen dat er eerlijke concurrentievoorwaarden komen tegenover Chinese platforms zoals Temu, Shein en Wish. Het Duitse MKB startte een petitie die Europa er ook op aandringt subsidies af te schaffen.

De Assemblée nationale van Frankrijk heeft recent groen licht gegeven voor de anti-fast fashionplannen van parlementslid Antoine Vermorel Marques: een reclameverbod en milieuheffing op goedkope kleding. Het wetsvoorstel roept op tot het geleidelijk verhogen van boetes met een maximum van 10 euro per kledingstuk tegen 2030, evenals een verbod op reclame voor dergelijke producten om de milieu-impact van fast fashion terugdringen.