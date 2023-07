Nog geen doorstart voor Beekman Staff Styling B.V.

Beekman Staff Styling B.V. maakt nog geen doorstart. De curator is wel met een aantal geïnteresseerden tot overeenstemming gekomen onder voorbehoud, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag.

De curator verwacht in de komende verslagperiode duidelijkheid te krijgen over een eventuele doorstart en de verwachte wijze van verkoop van de voorraad van Beekman Staff Styling, zo staat in het verslag.

Beekman Staff Styling vroeg in juni dit jaar een surseance aan dat kort daarna resulteerde in een faillissement. Het effect van de pandemie en van de oorlog hakte erin. “Ondanks alle uiterste inspanningen die zijn gedaan om met deze economische uitdagingen om te gaan”, vertelde oprichter Dyanne Beekman destijds telefonisch aan FashionUnited. Het bedrijf had een hoge schuld opgebouwd bij de fiscus door de coronasteunmaatregel NOW (dat voor de waarborging van werkgelegenheid zorgde tijdens de pandemie). “Deze teveel ontvangen steun moet nu worden terugbetaald terwijl je omzet nog totaal niet is wat het ooit is geweest. Dit merk je meteen in je cashflow en is een enorme breuk op je liquiditeit.”

Beekman Staff Styling B.V. viel onder de Beekman Group, maar geen van de andere entiteiten van de groep is betrokken bij het faillissement. Beekman Staff Styling focuste zich op het ontwikkelen en produceren van werkkleding voor andere bedrijven. Zo werkte het bedrijf voor cateringketens, vakantieparken, retailketens, musea en gezondheidszorgbedrijven.