Nog geen doorstart voor Goose Craft B.V.

Er vindt nog geen doorstart plaats voor modemerk Goosecraft, dat onder bedrijfsnaam Goose Craft B.V. opereert, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag. Meer informatie over de stand van zaken van een mogelijke doorstart, wordt niet genoemd. FashionUnited zocht contact met de curator, maar ging nog niet in op het verzoek.

De curator geeft prioriteit aan de afwikkeling van de verkopen van de voorraad, inventaris, goodwill en het intellectuele eigendom. Hiervoor moeten onder andere de rechten van derden verder worden afgehandeld, de retentie rechten worden geregeld en de regeling met de bank worden afgewikkeld, schrijft de curator.

Het modemerk vroeg in februari zelf een faillissement aan nadat het lijdde aan een dalende omzet in 2022 en stijgende kosten. Die oorzaak bevestigt de curator in het eerste faillissementsverslag: “In 2022 heeft Goose Craft een zodanig financieel zwaar jaar gehad dat de onderneming in de problemen is gekomen. Naast de (nasleep van de) coronacrisis heeft Goose Craft net als de rest van de Nederlandse mode-industrie te maken gekregen met de geopolitieke spanningen in de wereld, sterk gestegen energieprijzen en hoge inflatie in combinatie met gedaald consumentenvertrouwen. Dit heeft ertoe geleid dat de omzet achterbleef terwijl de kosten sterk stegen.”