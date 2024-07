Nølson breidt productassortiment uit

Het Nederlandse mannenmodemerk Nølson heeft een zwembroek gelanceerd, genaamd The Skåne Swimshort. Het is hun allereerste ondermodeproduct, zo laat het bedrijf weten in een persbericht.

De donkerblauwe zwembroek kost 59,95 euro en is zowel online via de eigen winkel als in de fysieke winkel in Amsterdam (Gerard Douplein 2) te koop in de maten Extra Small tot en met Extra Large.

Het Nederlandse mannenmodemerk Nølson heeft een zwembroek gelanceerd, genaamd The Skåne Swimshort Credits: Nølson

Daarnaast laat Nølson-oprichter Nicolaas Koedam weten dat de zwembroek slechts een stap is richting verdere uitbreiding van het assortiment. "Wij zijn onwijs trots op de ontwikkelingen die wij de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Nu wordt het tijd om flink uit te breiden binnen onze collectie. Momenteel zijn wij ook bezig met een geheel nieuwe productlijn binnen ons merk. Hier zijn wij druk mee bezig en verwachten dit eind september te lanceren, so stay tuned!", aldus Koedam.

Nølson is in 2015 opgericht. Het merk kwam voort uit de behoefte van de oprichter om een goed overhemd te vinden dat betaalbaar was. Het merk is inmiddels uitgegroeid tot een volledig mannenmodemerk.