‘Noodlijn voor mkb’ers sinds februari achtduizend keer gebeld’

Sinds de opening van de noodlijn voor mkb’ers in februari hebben circa achtduizend ondernemers naar de lijn gebeld, zo meldt de NOS. De lijn is bedoeld om ondernemers die kampen met mentale of fysieke klachten en problemen met hun bedrijf, als gevolg van de coronacrisis, een hart onder de riem te steken. Volgens de NOS hebben voornamelijk ondernemers in de horeca en detailhandel van de lijn gebruik gemaakt.

Ondernemend Nederland (ONL) en Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) zetten de lijn in februari op nadat ze meermaals zorgwekkende berichten van ondernemers hadden ontvangen. Er werden twintig vrijwilligers ingezet om de ondernemers te woord te staan. Zij zaten ‘de hele dag aan de telefoon’, aldus Frederique Biesheuvel, woordvoerder van ONL, tegenover de NOS. Ik vond dat schrikbarend. (…) Bij de mensen die ons belden, was de nood echt heel erg hoog.”

Volgens Paul te Grotenhuis van brancheorganisatie Inretail is vooral de oplopende schuldenlast een groot probleem voor ondernemers. “Die last kan oplopen tot 30 à 40 procent van een reguliere jaaromzet. Daarmee wordt duidelijk dat je jarenlang in de schulden zit. Dat is zwaar,” citeert de NOS.

Sinds juni is het volgens Biesheuvel weer wat rustiger op de lijn, maar dat kan ook door de vakantie of het einde van de lockdown komen, zegt ze. “Dat kunnen we na de zomer beter inschatten.” De hulplijn is nog steeds te bereiken op 088 - 999 0000.