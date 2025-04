OFM. neemt De Lange Menstore in Huizen over

Mannenmoderetailer OFM. neemt herenkledingzaak De Lange Menstore in Huizen (Noord-Holland) over. Dat maakt OFM. vandaag bekend in een persbericht aan FashionUnited. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De Lange Menstore is sinds 1896 een gevestigde naam in Huizen en wijde omgeving. De herenkledingzaak begon als een kruidenierswinkel van oprichter Lambert de Lange. De winkel bleef meer dan een eeuw in familiehanden, met achterkleinzoon Gert Jan de Lange als huidige eigenaar. Het assortiment omvat vandaag een mix van internationaal mannenmodemerken zoals Hugo Boss, Calvin Klein, Gant en Profuomo. Daarnaast biedt De Lange Menstore ook een selectie van exclusieve labels, waaronder Circolo, Peuterey en Gran Sasso.

Mannenmoderetailer OFM. neemt herenkledingzaak De Lange Menstore in Huizen (Noord-Holland) over. Credits: OFM.

De winkel blijft zich ook na de overname van OFM. specialiseren in formele en casual herenkleding, maatwerk en trouwpakken. Het volledige team van De Lange Menstore blijft behouden, zodat klanten kunnen blijven vertrouwen op de vertrouwde service en bekende gezichten, zo benadrukt het persbericht.

De Lange Menstore verwelkomt nieuwe eigenaar: OFM.

Arthur Feenstra, CEO van OFM., benadrukt het belang van de overname: "Het is een eer om een winkel met zo’n rijke historie en sterke reputatie over te mogen nemen. We gaan met veel respect verder op de fundamenten die De Lange Menstore heeft gelegd."

De Lange spreekt zijn vertrouwen uit in de nieuwe eigenaar: "We hebben het volste vertrouwen dat OFM. met hun organisatie de vakkennis en de drive heeft om onze klanten optimaal te bedienen. Voor onze medewerkers en voor Huizen betekent dat dat de toekomst van ons bedrijf verzekerd is."