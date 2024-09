Podcast: Hoe herenmodeketen OFM. groeit in een uitdagende markt

OFM. groeit in een uitdagende markt. In deze podcast is Arthur Feenstra, algemeen directeur van herenmodezaak OFM. (voorheen Only for Men) te gast in BNR Zakendoen. Hij spreekt met presentator Thomas van Zijl over het succes van OFM., die in een markt die door gestegen energie- en personeelskosten een uitdaging is geworden lijkt te floreren.

OFM. heeft namelijk in de afgelopen jaren meerdere mannenmodezaken overgenomen. Zo kwam Klein Kleding in Sliedrecht in handen van het bedrijf, maar ook Van Westen Menswear in Goes en Paul Jacobs Fashion in Weert. Het mannenmodebedrijf heeft inmiddels 22 winkels in Nederland.

Wat is 'het geheim' van OFM.? In de onderstaande podcast gaat Feenstra in om een aantal succesfactoren van het bedrijf, zoals klanttevredenheid, samenwerkingen met sportclubs en het toekomstbestendig maken van de modeketen.

Eigendom: Zakendoen | BNR