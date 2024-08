OFM. blijft uitbreiden, neemt mannenmode familiebedrijf Rob Vollebregt over

OFM. (voorheen Only for Men) blijft op de Nederlandse kaart uitbreiden. Het bedrijf neemt namelijk familiebedrijf Rob Vollebregt over, zo is te lezen in een persbericht. OFM krijgt hierdoor een locatie in Naaldwijk er bij, maar wel nog onder de naam ‘Rob Vollebregt by OFM’.

De overname past bij de strategie van OFM. om landelijke dekking te bereiken. Het mannenmodebedrijf heeft inmiddels 22 winkels in Nederland. Het persbericht stelt dat er een overlap is in DNA, kernwaarden, collectie, doelgroep en persoonlijke klantbenadering tussen beide familiebedrijven.

Familiebedrijf Rob Vollebregt overgenomen door OFM.

Mannenmodezaak Rob Vollebregt is een familiebedrijf. Het bedrijf is opgericht in 1919 en is verdeeld over de 105-jarige geschiedenis aangestuurd door drie verschillende generaties. ​“De overname van een gezond bedrijf is iets waar je niet te lang mee moet wachten en altijd je ogen en oren voor open moet houden. OFM. is voor ons geen onbekende, meerdere van hun winkels kennen wij van binnen en van buiten erg goed. Voor een ambitieuze moderetailer als OFM. is Naaldwijk, het winkelcentrum van het Westland, een logische vervolgstap”, aldus Rob en Yvonne Vollebregt in het persbericht. “Na verschillende gesprekken met Arthur Feenstra bleek dat het bedrijfs-DNA van OFM. en Rob Vollebregt mannenmode dicht bij elkaar liggen. Qua collectie, merkportfolio, doelgroep en hoe om te gaan met de klant komen we sterk overeen, daardoor was de klik er al snel. Een betere partij om het sterke merk Rob Vollebregt mannenmode voort te zetten kunnen wij ons simpelweg niet wensen.”

Naast een kleine naamsverandering van de zaak, dankzij de toevoeging ‘by OFM’, wordt ook het assortiment nog verder uitgebreid. Voor klanten van Rob Vollebregt zal voor de rest veel hetzelfde blijven.

OFM. heeft de afgelopen jaren meerdere mannenmodezaken overgenomen. Zo kwam Klein Kleding in Sliedrecht in handen van het bedrijf, maar ook Van Westen Menswear in Goes en Paul Jacobs Fashion in Weert.