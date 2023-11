OFM. (Only for Men) neemt failliet Klein Kleding in Sliedrecht over

Het pand van Klein Kleding in Sliedrecht blijft niet leeg. Het familiebedrijf ging eerder in 2023 failliet waardoor er een einde kwam aan de honderdjarige geschiedenis van Klein Kleding. Nu lijkt dus toch een extra hoofdstuk geschreven te worden op de locatie want OFM. (voorheen Only for Men) neemt de zaak over.

Op dit moment is er nog een grote opruiming in het pand in Sliedrecht, maar vanaf maart zal het pand heropenen als een OFM-winkel. Het wordt de 21ste winkel van OFM, zo is te lezen in een bericht van de retailer.

“De gastvrijheid en het vakmanschap wat voor de klanten van Klein Kleding belangrijk is, zetten wij vol trots voort. Wij doen ons best om de klant als vanouds centraal te zetten en te luisteren naar de behoefte van de lokale consument. De winkel zal geopend zijn van maandag tot en met zaterdag en op zondag is de winkel altijd gesloten. Kees Klein, wij zetten ons in om oude tijden te doen herleven in Sliedrecht. Maar dan in een nieuw jasje.”