Van mensperience naar premium: OFM. zet volgende stap in mannenmode

Mannenmoderetailer OFM. gaat premium. Was het dan nog niet premium? Het nieuwe concept bevindt zich een niveau boven de bekende ‘mensperience’-winkels van het bedrijf, zo legt Albert Stek, project- en campagnemanager bij OFM., uit aan FashionUnited.

OFM. heeft al ruim twintig winkels in Nederland en streeft naar een landelijke dekking. Op de wensenlijst stond ook een meer premium aanpak voor een deel van de klanten. “We hebben hierin goed naar de man geluisterd. Verschillende mannen die wij over de vloer krijgen hebben behoefte aan hoogwaardige en exclusieve merken die je simpelweg niet overal kan kopen. Ook deals en aanbiedingen vinden zij niet echt interessant en hun focus ligt volledig ergens anders op. Dan is het aan ons om hier op onze eigen manier op in te spelen.”

Met de overnames van Rob Vollebregt in Naaldwijk en Aldino Moda in Deventer deed zich een kans voor. “Beide stonden bekend om hun merkenpakket in het hogere segment. Voor ons was één en één twee: als we ooit een premium concept wilden uitwerken, dan pasten deze twee winkels daar perfect bij.”

Tekst gaat verder na de afbeelding.

OFM. Premium in Naaldwijk. Credits: OFM.

OFM. heeft nu drie concepten onder zijn vleugels

Het premium concept van OFM. is te herkennen aan het merkenpakket en de iets strakkere inrichting van de winkels. “We hebben geprobeerd het warme, huiselijke gevoel van OFM. te behouden. De collectie is bijvoorbeeld op kleur ingehangen, zo creeren we direct een meer sophisticated look and feel.” Het merkenpakket bevat onder andere Aspesi en Jacob Cohën, terwijl enkele ‘klassieke’ OFM.-merken buiten het assortiment zijn gehouden. “Er zijn dus niet enorm veel merken bijgekomen, maar we maken bewustere keuzes in wat we presenteren.”

OFM. blijft bij de uitbreiding van het winkelportfolio kijken naar de kansen die zich voordoen. “We hebben nu meer opties bij overnames. In de zin van: maken we er een ‘gewone’ OFM.-winkel van, een mensperience of een premium winkel? Dat hangt af van de locatie, maar ook van wat voor winkel er eerder zat. Welk merkenpakket hadden zij, en wat voor klanten kwamen daar?” Hoeveel OFM. Premium-winkels er uiteindelijk zullen komen, is nog niet met zekerheid te zeggen, maar ‘als de kans zich voordoet, hebben we nu een extra segment’.

Het OFM. Premium-concept wordt mogelijk nog verder ontwikkeld. “Wie zegt dat er in de toekomst niet een gastheer staat in plaats van een verkoopmedewerker? Er zijn verschillende niveaus in wat wij in de winkel kunnen aanbieden: van een glas water en een kop koffie tot bier, wijn en zelfs champagne. We zijn nu met z’n allen aan het nadenken over hoe we het premiumgevoel nog meer kunnen verwerken in de beleving.”

“We hebben nu twee mooie locaties om dingen uit te proberen. We merken ook dat de man in Naaldwijk anders reageert dan de man in Deventer. OFM is inmiddels een sterk landelijk merk geworden, maar het lokale aspect is juist ontzettend belangrijk, interessant en natuurlijk leuk om dagelijks mee bezig te zijn. ”

Binnen bij OFM. Premium in Deventer. Credits: OFM.