Okay Fashion & Jeans verhuist naar groter hoofdkantoor

Okay Fashion & Jeans verhuist zijn hoofdkantoor naar een nieuw pand in Dedemsvaart. Het nieuwe hoofdkwartier telt 3.000 vierkante meter en beschikt over een kantoor en magazijn, zo meldt de modeketen in een persbericht.

In het magazijn wordt de voorraad voor de winkels opgeslagen. De verhuis naar een nieuw hoofdkantoor markeert een volgende groeifase van Okay Fashion & Jeans. Het bedrijf opent binnenkort namelijk nog eens drie winkels, waardoor de teller op 86 winkels komt te staan.

Het bedrijf opent halverwege april een Okay Fashion & Jeans winkel in Wijhe en in Vaassen, en een Cecil en Street One winkel in Veendam. Dat maakt dat de modeonderneming 41 Okay Fashion & Jeans winkels, 17 More winkels en 27 Cecil en Street One winkels telt.