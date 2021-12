Omoda opent nieuw kantoor in Amsterdam om te beantwoorden aan groei

Nederlandse fashion retailer Omoda heeft een nieuw kantoor geopend in Amsterdam om de groei van het bedrijf te faciliteren. Dit meldt Omoda in een persbericht. Afgelopen augustus maakte het bedrijf de stap naar online moderetailer en begon het naast schoenen ook heren- en dameskleding te verkopen. Ook wordt belang gehecht aan de online groei van het bedrijf via internationale webshops in verschillende Europese landen.

De schoenen- en moderetailer breidt nu uit met een nieuw kantoor op de Asterweg in Amsterdam. Het nieuwe hoofdkantoor moet onder meer werknemers van Omoda uit de randstad en buitenlandse werknemers meer flexibiliteit en mogelijkheden bieden, aldus Omoda in het persbericht.