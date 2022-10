Omzet About You stijgt met 8,9 in tweede kwartaal, in lijn met nieuwe omzetprognose

Het lijkt erop dat online moderetailer About You Holding SE er goed aan heeft gedaan om de omzetprognose naar beneden bij te stellen. In het tweede kwartaal van het boekjaar steeg de omzet van het bedrijf met 8,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, naar 430,6 miljoen euro. Dat is in lijn met de gewijzigde omzetprognose die vorige maand werd gepresenteerd. Waar het bedrijf over het hele boekjaar eerst een omzetplus tussen de 25 en 35 procent voorspelde, verwacht het nu nog een groei van tussen de tien en twintig procent. Die prognose wordt bevestigd in het halfjaarverslag dat het bedrijf vanochtend publiceerde.

Over het eerste zes maanden van het boekjaar genomen groeide de omzet van About You met 14,3 procent naar 934,8 miljoen euro. Zeker in de laatste weken kreeg het bedrijf te maken met ‘negatief consumentensentiment en verslechterde macro-economische factoren’, zo stelde het destijds. Halverwege september kondigde het een wijziging van de prognose aan en gaf het bedrijf eveneens een winstwaarschuwing af.

De winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijving en afboekingen (EBITDA) zakte in het tweede kwartaal inderdaad aanzienlijk. Deze kwam uit op een verlies van 42,8 miljoen euro, tegenover 13,1 miljoen euro vorig jaar. Op halfjaarbasis steeg het verlies van 25,4 miljoen euro naar 71,6 miljoen euro.

In de thuismarkt Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland maakte About You nog winst. Vooral in de rest van Europa werden er onder de streep minnen genoteerd. De omzet steeg in de regio met 28,6 procent naar 209,5 miljoen euro. Tegelijkertijd steeg het verlies van 57,8 miljoen euro naar 85,5 miljoen euro, volgens About You als gevolg van ‘aanhoudende investeringen’ in met name de Scandinavische landen en Zuid-Europa.