Omzet Ahlers AG stijgt dankzij wegvallen coronamaatregelen, maar verlies houdt aan

De Duitse mannenmodeproducent Ahlers AG, licentiehouder van onder meer Pierre Cardin en Baldessarini, behaalde in boekjaar 2021-2022 een omzet van 170,9 miljoen euro. Dat is bijna twintig procent hoger dan het boekjaar daarvoor, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Evengoed bleven er onder de streep rode cijfers staan.

De omzetstijging heeft het bedrijf te danken aan het wegvallen van de coronamaatregelen, zo laat Ahlers weten. Vooral de eerste twee kwartalen waren beter: toen lag de omzet 44 procent hoger dan het jaar daarvoor. In het najaar kreeg Ahlers te maken met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie. De groei liep terug tot respectievelijk elf en zeven procent in het derde en vierde kwartaal.

Met de groeiende omzet en de stijgende inflatie stegen ook de kosten van Ahlers. Mede daardoor lag het bedrijfsresultaat voor belastingen maar lichtjes boven het verlies van 9,1 miljoen euro dat vorig jaar werd genoteerd. In boekjaar 2021-2022 kwam het verlies op 8,7 miljoen euro uit.

Voor boekjaar 2022-2023 verwacht Ahlers wederom omzetgroei, al zal de eerste helft van het jaar nog wel worden getekend door terughoudendheid van consumenten, voorspelt de Raad van Bestuur. De omzetverwachting is gebaseerd op de veronderstelling dat ‘leveringsketens weer functioneren, de inflatie afneemt en er geen nieuwe maatregelen worden getroffen om een pandemie in te perken’.