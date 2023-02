Omzet daalt met bijna drie procent bij VF Corp, CEO drukt dividend

Het was een uitdagend derde kwartaal voor VF Corp, het het moederbedrijf van onder meer Vans, The North Face en Timberland. De omzet daalde met bijna drie procent in variabele wisselkoersen ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. In constante valuta steeg de omzet met drie procent. Interim-CEO Benno Dorer besloot de dividend terug te schroeven naar dertig dollarcent per aandeel, 41 procent lager dan in het tweede kwartaal.

In het derde kwartaal kwam de omzet uit op circa 3,5 miljard dollar, omgerekend bijna 3,3 miljard euro. Van alle merken in het VF-portfolio deed vooral de grootste dochter, The North Face, het goed: daar steeg de omzet van 1,2 naar 1,3 miljard dollar (1,12 naar 1,21 miljard euro). Bij Vans, Timberland en Dickies was een omzetdaling te zien.

De nettowinst van VF Corp kwam uit op 507,9 miljoen dollar (472,6 miljoen euro), een daling van 1,9 procent tegenover vorig jaar.

Tegelijkertijd bevestigde Dorer de omzetvoorspelling voor het volledige jaar: een omzetgroei van ongeveer drie procent op basis van constante valuta. Zijn ‘geloof in de kansen die voor het bedrijf in het verschiet liggen’ is onverminderd, schrijft hij. De komende periode wil hij de bedrijfsactiviteiten toespitsen op consumenten en op operationele efficiëntie.

In lijn met dat doel worden de prioriteiten binnen het bedrijf wat verschoven. Dat omvat ‘het terugbrengen van de dividend, het onderzoeken van de verkoop van niet-centrale activa, bezuinigingen en het elimineren van niet-strategische uitgaven’. VF Corp wil met ‘gerichte investeringen’ meer aandacht besteden aan de consument.