'Omzet Furla stijgt met twaalf procent in eerste helft boekjaar'

In de eerste helft van het boekjaar liep de omzet van het Italiaanse accessoiremerk Furla met twaalf procent op naar 155,3 miljoen euro. Dat blijkt uit het halfjaarverslag van het label, in handen van onder meer WWD.

Volgens WWD leverde Furla sterke prestaties in Noord-Amerika en de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika. Daar steeg de omzet met respectievelijk 74 en 43 procent. De coronarestricties in China deden de omzet in de regio Azië-Pacific dan weer dalen: deze gingen met dertig procent omlaag.