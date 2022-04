CEO Furla verlaat bedrijf

Mauro Sabatini, CEO en uitvoerend president van het Italiaanse accessoiremerk Furla, stapt op. Dat blijkt uit een persbericht van het merk in handen van WWD. Tot er een nieuwe CEO is gevonden zal COO Devis Bassetto zijn taken overnemen, zo is op WWD te lezen.

Sabatini stond sinds januari vorig jaar aan het hoofd van Furla. Daarvoor was hij achttien jaar CEO van lederwarenmerk en Furla-leverancier Effueno, dat in 2018 door Furla werd overgenomen. De reden van het vertrek van Sabatini wordt door WWD niet vermeld.