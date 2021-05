Omzet gehele detailhandel voor het eerst sinds 2013 gedaald

De omzet in de detailhandel is in het eerste kwartaal met 1 procent gedaald. Dit is de eerste daling in een kwartaal sinds 2013, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De enorme groei van online omzet in het kwartaal kon de afname van offline omzet niet tegengaan.

De online omzet steeg met 86 procent gedurende het eerste kwartaal in vergelijking met een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2020 waren pas de eerste tekenen van de pandemie te zien, maar tijdens het eerste kwartaal van 2021 was de niet-essentiële retail grotendeels dicht en moesten veel mensen hun heil online zoeken. In de non-food sector daalde de omzet met meer dan 22 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2021, zo meldt het CBS.

De omzet bij kledingwinkels daalde in het kwartaal met 34 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bij winkels in schoenen en lederwaren was dit 28,5 procent.