Omzet Gerry Weber zakt in door coronacrisis en herstructurering

De omzet van kledingketen Gerry Weber is in de eerste negen maanden van boekjaar 2020 met bijna veertig procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit het geconsolideerde kwartaalrapport van het bedrijf.

Waar de omzet van Gerry Weber over dezelfde periode vorig jaar nog 367,5 miljoen euro bedroeg, was dat dit jaar 227,1 miljoen euro. De schatting is dat de Covid-pandemie het bedrijf circa 73 miljoen euro aan omzet heeft gekost; bijna alle filialen van de keten moesten in maart voor ten minste twee maanden sluiten, met inzakkende verkoopcijfers tot gevolg. De brutowinst zag eveneens een stevige daling: deze zakte van 206,7 miljoen euro naar 137 miljoen euro. Gerry Weber wijt een verlies van 44 miljoen euro winst aan de coronacrisis.

Het management wijst erop dat een vergelijking tussen de eerste negen maanden van 2019 en 2020 maar tot op zekere hoogte zin heeft. In 2019 zat het bedrijf in het midden van een insolventieprocedure. Daarna vond een herstructurering plaats, waarbij 205 verkooppunten definitief werden gesloten. Ook dat heeft in 2020 een grote impact gehad op de omzet, zo wordt in het rapport benadrukt.

In het derde kwartaal van 2020 zag het bedrijf enig herstel, en wist het de verliezen enigszins te beperken, met een positieve EBITDA van 15,6 miljoen euro tot gevolg. Het bedrijf denkt dat de effecten van de Covid-pandemie nog tot ver in 2021 te voelen zullen zijn. Evengoed heeft het bedrijf zijn verwachtingen voor dat jaar sinds de zomer niet bijgesteld. Het verwacht tussen de 260 en 280 miljoen euro omzet te draaien.

Gerry Weber is een van oorsprong Duitse modegroep. Het bedrijf is actief in ruim 60 landen wereldwijd, waaronder Nederland en België. Het is tevens het moederbedrijf van de merken Taifun en Samoon.