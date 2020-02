Hoe gaat het na de insolventieprocedure met Gerry Weber?

Tijdens de beurzen in Düsseldorf presenteerde Gerry Weber zijn eerste collectie na de afronding van de insolventieprocedure. Het kledingconcern uit Halle is bezig aan een verjongingskuur en belooft daarbij ook beterschap aan zijn partners in de detailhandel. FashionUnited sprak met Chief Product Officer Urun Gursu over de situatie en de plannen van Gerry Weber, dat ook weer nieuwe winkels wil openen.

Tijdens de insolventieprocedure van afgelopen jaar is Gerry Weber International AG flink gekrompen. Het bedrijf verloor in 2019 niet alleen ruim 500 van de 808 verkooplocaties, maar verwacht voor het kalenderjaar 2020 ook een halvering van de omzet.

”Van november 2017 tot december 2018 behaalde Gerry Weber nog een omzet van 794,8 miljoen euro. Een jaar later, na de verkoop van dochterbedrijf Hallhuber en honderden winkelsluitingen, ligt de beoogde omzet voor 2020 tussen de 370 en 390 miljoen euro. Die inkrimping van de activiteiten is slechts de eerste van vele stappen die bepalend zijn voor het voortbestaan van het bedrijf.”

Foto: Urun Gursu, Chief Product Officer bij Gerry Weber

”De collectie moet ook weer aansluiting vinden bij de smaak van de klanten. Uit marktonderzoek van Gerry Weber bleek dat klanten graag actuele prints en kleuren wilden,” aldus Gursu afgelopen maandag in de showroom in Düsseldorf. De voormalig productmanager van onder meer Esprit en Mango werkt sinds maart vorig jaar bij Gerry Weber en vertelt hoe hij de collecties voor het tweede halfjaar meer heeft laten aansluiten op de trends van deze tijd.

Zo is er in de nieuwe collectie ruimte voor een minimalistisch scubavest van ultramarineblauw, maar ook voor een witte katoenen blouse met een subtiele microstructuur en een nette zilveren bies. Het Never Out of Stock-assortiment is voor januari 2020 vernieuwd en bevat nu naast jersey blazers ook shirts van biologisch katoen.

”Al met al komt de collectie strakker over en zijn de kleuren meer ingetogen dan eerst. Een themagroep heeft nog maar één print en maximaal twee "kickkleuren,” aldus Gursu. "Dat maakt het thema rustiger en zorgt dat we een gefocuste uitstraling hebben." De collectie is gericht op actieve vrouwen vanaf 40 jaar en in het gesprek vallen vaak de woorden 'modern' en 'duidelijke stempel'. De afgelopen jaren is Gerry Weber er niet in geslaagd om jonge en modebewuste consumenten aan te spreken. Het bestaande klantenbestand werd wel steeds ouder en bleef het merk vooral trouw vanwege de kwaliteit en de modellen.

"Onze expertise in pasvormen is een essentieel onderdeel van ons DNA. We moeten die expertise weer op één lijn zien te krijgen met mode en moderniteit als we weer een belangrijke speler willen worden in de categorie Classic Mainstream,” vat Gursu het doel voor het hoofdmerk Gerry Weber samen.

Foto: Klassieke, sportieve silhouetten van Gerry Weber in de showroom van Düsseldorf, door FashionUnited

Hoe wordt de nieuwe collectie ontvangen?

De productdirecteur is sinds december ook verantwoordelijk voor de merken Taifun en Samoon, die onderdeel zijn van het concern. Bij deze merken wil Gursu de collectie onderscheidender maken ten opzichte van vlaggenschip Gerry Weber. Taifun, het merk voor vrouwen vanaf eind dertig, moet vrouwelijk zijn en meer op prijs gaan concurreren; het hoofdmerk Gerry Weber wordt dan eerder sportief en klassiek. De vraag blijft of de moderichting die het bedrijf inslaat ook de richting is die klanten graag zien.

De collectie is in januari al verkocht in eigen winkels, op een vergelijkbare oppervlakte. Volgens Gursu liep die collectie goed en is dat een goede indicatie dat de veranderingen goed ontvangen worden.

En hoe is de ontvangst van de nieuwe collectie in de groothandel, dus buiten de eigen winkels om? "De eerste feedback op deze bestelronde en op de ronde ervoor was heel goed", zegt hij. "Bij de huidige bestelronde voor juli, augustus en september gaan we er weer vanuit dat we de begroting halen." De groothandel doelstellingen voor januari tot juni zijn al gehaald, en daarmee ongeveer 60 procent van de hele wholesale-begroting voor 2020. Hoe hoog die doelstellingen precies zijn, wil Gursu niet kwijt.

Foto: door FashionUnited

Gerry Weber belooft zijn partners beterschap

Volgens het bedrijf is het aantal wholesale-partners tijdens de faillissementsprocedure niet "noemenswaardig" achteruitgegaan, maar zijn veel winkels wel minder gaan aanbieden. Gerry Weber hoopt dit weer te kunnen verbeteren. "We moeten nu weer vertrouwen kweken,” aldus Gursu. "Momenteel focussen we ons op meer omzet bij onze bestaande klanten."

Het bedrijf hecht ook waarde aan een transparante communicatie en geeft openlijk toe fouten te hebben gemaakt – bijvoorbeeld dat het materiaalgebruik bij Taifun afgelopen seizoen niet optimaal was en dat de markt dat heeft afgestraft.

Ook is Gerry Weber nu open over eerdere acties en fouten, zoals winkelopeningen zonder de handelaren in de regio vooraf te informeren. Het belooft zijn partners vanaf nu altijd actief te zullen benaderen. "Deze proactieve communicatie en deze dialoog zijn essentieel om de wholesale-partners al vroeg te betrekken bij onze plannen,” aldus Gursu.

Foto: door FashionUnited

Gerry Weber wil ook niet meer zo hoog mogelijke aantallen doorheen drukken en omzetten "opdringen" bij zijn partners, belooft de directeur. Dat leidde in het verleden tot veel retouren en was uiteindelijk schadelijk voor de gewildheid van het merk. "We voeren nu gesprekken met onze partners waarbij we kiezen voor een bottom-up-planning. We vragen dus: 'Welke omzet is zinvol voor jullie én voor ons?'" Daarnaast wil Gerry Weber zijn prijsverlagingen "aanzienlijk" beperken en ook hier meer de dialoog zoeken met zijn partners.

Gerry Weber wil in 2020 drie winkels openen

Gerry Weber is in 2020 al van plan om in Europa drie winkels te openen , nadat de sluitingen van vorig jaar "witte vlekken" hebben achtergelaten op de landkaart. Op deze plekken met omzetpotentieel onderzoekt men momenteel of er winkels worden geopend met franchisepartners, of dat het bedrijf deze zelf gaat exploiteren. Wat al wel vaststaat, is dat er in het Belgische Luik in april of mei van dit jaar een eigen Gerry Weber-winkel wordt geopend. Ook wordt gekeken of België een potentiële markt is om in het kader van retail expansion tussen nu en 2022 nog meer winkels te openen.

Homepage foto: FashionUnited