Omzet H&M Group omhoog in Nederland en België in fiscaal 2019

De H&M Group komt met haar volledige financiële rapport over fiscaal 2019. Het Zweedse modebedrijf rapporteert daarin lokale cijfers, en illustreert een omzetgroei in zowel Nederland en België. De totale omzet van de H&M Group groeide in het boekjaar met 11 procent naar 232,755 miljard Zweedse kroon (21,91 miljard euro). De nettowinst groeide met bijna een miljard naar 13,443 miljard Zweedse kroon (1,27 miljard euro).

Omzet H&M Group in Nederland en België omhoog in FY2019

In Nederland telde de H&M Group in fiscaal 2019 138 filialen. De omzet bedroeg er 6,813 miljard Zweedse kroon (0,624 miljard euro), ten opzichte van 6,465 miljard Zweedse kroon (0,592 miljard euro) in 2018. Het bedrijf beschikte in België over 98 winkels in het boekjaar. Daar bedroeg de omzet 4,214 miljard Zweedse kroon (0,386 miljard euro), ten opzichte van 3,815 miljard Zweedse kroon (0,349 miljard euro) in 2018.

In totaal beschikte de H&M Group over 5.076 filialen wereldwijd in fiscaal 2019. Daarvan zijn er 4.492 van het H&M-dochtermerk, 291 van COS, 130 van Monki, 71 van & Other Stories, 54 van Weekday, twintig van Arket en zeven van Afound. Dochterlabel H&M Home had in het boekjaar 383 winkels.

“2019 was een jaar waarin we een rendement zagen op veel van onze langetermijninvesteringen - onder meer in de vorm van een grotere klanttevredenheid en hogere winsten,” verklaart de inmiddels afgetreden CEO Karl-Johan Persson in het rapport. “Samen hebben we nu de basis gelegd voor een mooie toekomst voor de H&M Group en we blijven in hoog tempo veranderen,” aldus Persson.

Volgens Persson is het bedrijf in fiscaal 2020 van plan om zo’n tweehonderd nieuwe winkels wereldwijd te openen. “Naarmate we ons aanpassen aan veranderingen in de manier waarop klanten winkelen, versnellen we de optimalisatie van het winkelportfolio - inclusief vernieuwingen, verbouwingen en sluitingen - om een relevante aanwezigheid in elke markt te garanderen,” zegt Persson. De meeste winkelopeningen zullen plaatsvinden in Zuid-Amerika, Rusland, Oost-Europa en Azië. In Europa, de Verenigde Staten en China zullen de meeste winkelsluitingen plaatsvinden, aldus Persson.

Beeld: H&M Athleisure Collection, via H&M Group media gallery