Omzet H&M Group stijgt met 12 procent in boekjaar 2022

De netto-omzet van H&M Group stijgt in boekjaar 2022 met één procent meer dan men voorspelde in de voorlopige resultaten, namelijk met 12 procent. Dat maakt de modegroep bekend in het definitieve resultaat.

De netto-omzet in boekjaar 2022 bedraagt 223,6 miljard Zweedse kroon (19,9 miljard euro). Gecorrigeerd voor inflatie stijgt de omzet met zes procent. Zonder Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne meegerekend, stijgt de omzet met acht procent.

In het vierde kwartaal, lopend van 1 september tot en met 30 november 2022, behaalt de modegroep een netto-omzet van 62,4 miljard Zweedse kroon (5,8 miljard euro) en streeft daarmee het omzetniveau van dezelfde periode in 2021 met tien procent voorbij.

De jaarresultaten zijn beïnvloed door eenmalige kosten die veroorzaakt werden door het beëindigen van de verkoopactiviteiten in Rusland en Wit-Rusland in de loop van het vierde kwartaal. De kosten hiervan bedragen 2,6 miljard Zweedse kroon (232,1 miljoen euro).

Helena Helmersson, CEO bij de modegroep, in het persbericht: "Het jaar 2022 was turbulent. Het werd gekenmerkt door negatieve factoren, zoals geopolitieke uitdagingen en aanzienlijke kosteninflatie. Nadat we de grootste negatieve effecten van de pandemie achter ons lieten, brak er oorlog uit in Oekraïne. We besloten de verkoop in de getroffen landen op te schorten en later onze activiteiten in Rusland en Wit-Rusland af te bouwen. Rusland was voor ons een belangrijke en winstgevende markt. Het stoppen van onze activiteiten had dus een negatief effect op onze resultaten. Bovendien zorgden de stijgende grondstofkosten, in combinatie met een historisch sterke dollar voor aanzienlijke kostenstijgingen voor de aankoop van goederen. In plaats van de volledige kosten door te berekenen aan onze klanten, kozen we ervoor om onze marktpositie te versterken.

“De externe factoren zijn nog steeds een uitdaging, maar het gaat om de goede kant op”, schrijft de CEO in het persbericht. “In combinatie met onze investeringen en verbeteringen geloof ik dat 2023 een beter jaar wordt met een groeiende verkoop, verbeterde winstgevendheid en lagere voorraden. De doelstellingen voor 2024 blijven dus gewoon zoals ze op papier staan.”