Omzet Steve Madden loopt terug in boekjaar 2023 Pple

Schoenenbedrijf Steve Madden, Ltd. heeft in het boekjaar 2023 de omzet zien afnemen. Het bedrijf had te maken met een daling van 6,6 procent, zo blijkt uit de jaarcijfers.

Als resultaat van de daling komt de jaaromzet neer op 2 miljard dollar. Omgerekend komt dit neer op 1,8 miljard euro. Het is een flinke verandering ten opzichte van een boekjaar eerder, toen het bedrijf nog een stijging van 13,7 procent noteerde. Dat de omzet in het boekjaar 2023 zou krimpen, was echter al verwacht aan de start van het financiële jaar.

De nettowinst liep ook iets terug in het boekjaar, namelijk met 50 miljoen. Ondanks de daling schrijft Steve Madden, Ltd. wel nog winst.

Een andere positieve noot is te vinden in de resultaten die zijn bepaald in het vierde kwartaal. In dit kwartaal laat het bedrijf een omzetgroei zien van 10,4 procent. Deze groei werd gestuwd door het recent overgenomen merk Almost Famous, zo is te lezen in het bericht. De voorgaande kwartalen zag Steve Madden, Ltd. de omzet nog teruglopen.