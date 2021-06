‘Omzet Valentino daalt met ruim een kwart tijdens pandemie’

De effecten van de pandemie tekenen zich duidelijk af op de jaarcijfers van Valentino. De omzet van het luxemerk daalde in boekjaar 2020 met 28 procent naar 882 miljoen euro, zo blijkt uit een persbericht in handen van Business of Fashion en WWD. Onder de streep stond een min van 127 miljoen euro. In 2019 maakte Valentino nog 33 miljoen euro winst.

Vooral in de eerste helft van 2020 had het modemerk het zwaar. De EBITDA kwam uit op 39 miljoen euro, 75 procent lager dan in de eerste helft van 2019. In de tweede helft van het jaar steeg de EBITDA naar 107 miljoen euro, 25 procent lager dan in 2019.

Hoewel online verkopen in het boekjaar stegen met 62 procent en de omzet in China met 44 procent, was dit niet genoeg om de negatieve consequenties van de pandemie te compenseren.

Valentino schrijft in het persbericht dat het ‘nu, meer dan ooit, fundamenteel is om te concentreren op creativiteit, human capital en gepersonaliseerde klantervaringen’. Dat is al te merken geweest in de strategie van Valentino in 2020. Het merk creëerde verschillende nieuwe posities op het gebied van human resources en digitale acquisitie.