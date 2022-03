Omzet van 8,3 miljard Hong Kong dollar voor Esprit Holdings Limited in 2021

Esprit Holdings Limited heeft in het boekjaar 2021 een omzet behaald van 8,3 miljard Hong Kong dollar (953,2 miljoen euro), zo blijkt uit het jaarverslag. Eerder in maart bleek al dat het bedrijf voor het eerst in jaren weer winstgevend een boekjaar afsloot.

Het vergelijken van de jaaromzet uit 2021 blijkt echter moeilijk, omdat Esprit Holdings Limited de afgelopen jaren anders gerapporteerd heeft. Zo rapporteerde het vorig jaar april maar over een periode van zes maanden, in plaats van een volledige twaalf maanden. Eind 2020 besloot het bedrijf namelijk de ‘financiële periode’ te veranderen. Daardoor moest er een periode van zes maanden worden overbrugt totdat er een ‘volledig financieel jaar’ gerapporteerd kon worden. Het laatste volledige boekjaar waarover gerapporteerd werd door Esprit Holdings Limited was het boekjaar 2019/2020 dat eindigde op 30 juni 2020. In dat boekjaar werd een omzet behaald van 9,2 miljard Hong Kong dollar (ruim 1 miljard euro). Esprit Holdings Limited loopt dus nog achter wanneer het aankomt op omzet.

Zoals eerder genoemd schreef Esprit Holdings Limited in het boekjaar 2021 weer zwarte cijfers. Het bedrijf behaalde een winst van doorlopende activiteiten van 381 miljoen Hong Kong dollar, omgerekend 43,6 miljoen euro. De winst is hiermee hoger dan eerder in maart in de voorlopige cijfers werd gedeeld. Toen werd nog uitgegaan van 370 miljoen Hong Kong dollar (43 miljoen euro).