Omzet Vince Holding Corp. stijgt, maar bedrijf blijft verlies maken

De omzet van Vince Holding Corp. steeg in het derde kwartaal met 12,7 procent naar 98,6 miljoen dollar (omgerekend 92,6 miljoen euro). Onderaan de streep staat echter nog altijd een verlies van 5,2 miljoen dollar (4,9 miljoen euro), zo is in een persbericht van het bedrijf te lezen. Het verlies heeft onder meer te maken met de sluiting van het merk Rebecca Taylor.

Vince Holding Corp. is het moederbedrijf van de merken Vince en Parker, en had tot voor kort ook het label Rebecca Taylor onder zich. Begin september kondigde Vince Holding Corp. aan de activiteiten van dit label stop te zetten. Dat kostte het moederbedrijf in totaal 11,1 miljoen dollar, omgerekend 10,4 miljoen euro. Het bedrijf wist de kosten voor onder meer huur en consultancy in hetzelfde kwartaal te drukken, maar die konden het verlies niet compenseren.

De stijgende omzet kwam vooral vanuit Vince. De omzet van dit merk steeg met 14,4 procent naar 89,7 miljoen dollar (84,22 miljoen euro). Vince Holding Corp. zei in september bij het sluiten van Rebecca Taylor dat het bedrijf zich meer op Vince wil gaan richten.