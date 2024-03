Omzet Zalando daalt tweede jaar op rij, past strategie aan

Zalando SE heeft de omzet weer zien dalen. In het boekjaar 2023 noteert het e-commerce bedrijf een afname van 1,9 procent, zo blijkt uit het jaarverslag. De omzet blijft nog net boven de 10 miljard grens hangen.

Zalando waarschuwde eerder al dat de omzet terug zou lopen in het boekjaar. Aan het begin van het financiële jaar verwachtte het Duitse bedrijf nog een positieve omzetontwikkeling, maar het moest in november deze verwachting bijstellen. Het bedrijf stelde zich toen in op een omzetdaling tussen de 3 en 0,5 procent.

Op het gebied van de omzet dus geen positief nieuws, maar wie kijkt naar het netto inkomen ziet wel een goed resultaat. Het netto inkomen schoot omhoog van 16,8 miljoen naar 83 miljoen euro. Het ebit (winst voor rente en belastingen) verdubbelde naar een niveau van 349,9 miljoen euro.

Zalando geeft aan dat het van plan is in het boekjaar 2024 terug te keren naar groei. Zo geeft het aan een toename tot maximaal 5 procent te verwachten in de gross merchandise value. Dit kerncijfer daalde in het boekjaar 2023 met 1,1 procent. GMV is niet hetzelfde als omzet. Zalando's GMV-cijfer omvat alle koopwaar die verkocht is aan klanten, zowel van de groothandel als van het partnerprogramma. Het omvat niet de B2B business. De B2B-activiteiten genereren inkomsten in de vorm van commissies of servicekosten, die niet zijn opgenomen in de GMV. Dus, terwijl de B2B-activiteiten een bepaald volume van goederen kunnen vertegenwoordigen die op de markt verkocht worden door andere handelaren, zijn ze niet opgenomen in Zalando's GMV-cijfer, aldus Zalando SE in het jaarverslag.

"Dankzij onze financiële discipline konden we opnieuw een kwartaal van verbeterde winstgevendheid realiseren", aldus Sandra Dembeck, CFO bij Zalando, in het jaarverslag. "Deze verbeteringen, samen met onze gezonde balans, stellen ons in staat om te investeren in de strategische prioriteiten van onze ecosysteemvisie, zoals de kwaliteit van de klantervaring, nieuwe mode- en lifestyleproposities, technologie om de klantbetrokkenheid te vergroten en het uitbreiden van ons B2B-aanbod. We hebben de financiële kracht om met succes het ecosysteem voor mode en lifestyle e-commerce op te bouwen."

Zalando past strategie aan

Zalando SE geeft in de financiële update aan dat het de strategie herziet. De nieuwe strategie heeft twee belangrijke groeipijlers: de b2c-markt en de b2b-markt. Zo wil het voor de b2b-markt de eigen logistiek infrastructuur openstellen, naast software en service diensten. Zo wil het onder andere merken en retailers helpen bij transacties, of deze transacties nou op het Zalando platform zullen plaatsvinden of niet. “Zalando ziet de b2b groeipijler zich in een business van meerdere miljarden ontwikkelen.” Zalando geeft aan vanaf boekjaar 2024 ook los te zullen rapporteren over de cijfers van de b2b-activiteiten.

Met de vernieuwde strategie herziet Zalando ook de groeiverwachting voor de komende jaren. Zo verwacht het bedrijf tegen 2028 een omzetgroei tussen de 5 en 10 procent te hebben behaald.