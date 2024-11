Omzetdaling remt optimisme niet: Under Armour verhoogt verwachtingen en zet in op premium strategie

Sportmodegigant Under Armour, Inc. blijft optimistisch ondanks een omzetdaling en ziet kansen om zijn premium marktpositie verder uit te bouwen en het merk breder te positioneren. Dit blijkt uit het financiële verslag over het tweede kwartaal van 2025.

Samenvatting Ondanks een daling van de omzet in Q2 2025 verhoogt Under Armour de verwachtingen voor het hele jaar.

De omzetdaling wordt toegeschreven aan marktomstandigheden, maar Under Armour investeert in een verbeterde strategie en premium positionering.

Kostenbesparingen door herstructurering en verbeterde marges dragen bij aan de positieve winstverwachting.

Under Armour noteert een omzetdaling van 11 procent tot 1,4 miljard dollar (1,33 miljard euro). In Noord-Amerika, de grootste markt voor het merk, zakt de omzet met 13 procent naar 863 miljoen dollar (819 miljoen euro). Volgens het bedrijf spelen marktomstandigheden zoals de wereldwijde inflatie een grote rol bij deze terugval, maar het bedrijf blijft inzetten op een scherpere strategie om de marktpositie te verbeteren. Internationaal blijft de omzetdaling beperkt tot 6 procent, waarbij regio’s zoals Azië-Pacific en Latijns-Amerika respectievelijk met 10 en 13 procent terugvallen. De EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) toont met slechts 1 procent daling een stabieler beeld.

De groothandelsomzet loopt met 12 procent terug naar 826 miljoen dollar (784 miljoen euro), terwijl de directe verkoop naar consumenten daalt met 8 procent tot 550 miljoen dollar (522 miljoen euro). De online omzet binnen dit kanaal ziet een scherpe daling van 21 procent door de beslissing van Under Armour om promotionele activiteiten online terug te schroeven en zo de marges te beschermen.

Kleding, een kernproduct van het merk, daalt met 12 procent naar 947 miljoen dollar (899 miljoen euro). Ook de verkoop van schoenen neemt met 11 procent af naar 313 miljoen dollar (297 miljoen euro). Accessoires zien juist een lichte stijging van 2 procent tot 116 miljoen dollar (110 miljoen euro).

Ondanks de dalende omzet verhoogt Under Armour zijn brutomarge met 200 basispunten naar 49,8 procent. Dit resultaat komt door lagere kosten voor producten en vracht, minder (online) promoties en een gunstiger kanaalmix. Het bedrijf verlaagt ook de verkoop-, algemene en administratieve kosten met 15 procent, wat neerkomt op 520 miljoen dollar (494 miljoen euro). Het aangepaste bedrijfsresultaat, na enkele herstructureringskosten en verzekeringsuitkeringen, komt uit op 166 miljoen dollar (157 miljoen euro). Deze verbeterde marges helpen Under Armour om de verwachtingen voor de winstgevendheid over het hele jaar bij te stellen.

Under Armour optimistisch voor 2025

Under Armour maakt veel financiële uitdagingen mee. Sinds mei 2024 voert het bedrijf een herstructureringsplan uit om kosten te besparen. In september kondigt het bedrijf aanvullende maatregelen aan, waaronder de sluiting van een distributiecentrum in Californië. De totale herstructureringskosten worden geschat op ongeveer 140 tot 160 miljoen dollar (133 tot 152 miljoen euro). Tot op heden heeft het bedrijf 40 miljoen dollar (38 miljoen euro) uitgegeven, grotendeels in contanten.

Ondanks de uitdagende marktomstandigheden stelt Under Armour zijn verwachtingen voor de brutomarge naar boven bij, met een verwachte stijging van 125 tot 150 basispunten. Het bedrijf verwacht nu een operationeel verlies van 176 tot 196 miljoen dollar (167 tot 186 miljoen euro), wat lager ligt dan eerdere schattingen. Daarnaast maakt Under Armour bekend dat het 25 miljoen dollar (24 miljoen euro) extra investeert in marketing om het merk sterker te positioneren als premium merk.

CEO Kevin Plank legt uit: “Onze resultaten tonen aan dat onze keuzes werken om onze merkpositie te versterken en op lange termijn te groeien. We blijven investeren in premium producten, storytelling en nieuwe marktkansen om onze positie te verstevigen.”