Omzetdaling van 41 procent voor Under Armour

Het Amerikaanse sportswearmerk Under Armour moet aan het einde van het tweede kwartaal een omzetdaling van 41 procent opschrijven, ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzet in het tweede kwartaal komt daarmee op 708 miljoen dollar (omgerekend 598 miljoen euro). De negatieve cijfers hebben vooral te maken met de coronapandemie, zo laat het bedrijf in een persbericht weten.

Het operationeel resultaat was min 170 miljoen dollar (143 miljoen euro). Na aftrek van kosten van herstructurering en waardevermindering blijft daarvan min 131 miljoen dollar (omgerekend 111 miljoen euro) over. Het bedrijf verwacht dit jaar in totaal nog 340 miljoen dollar kwijt te zijn aan herstuctureringskosten, zo staat in het persbericht. Het gecorrigeerde nettoverlies van het bedrijf was 141 miljoen dollar (119 miljoen euro).

Vooral op het vlak van wholesale ging het Under Armour de afgelopen maanden niet goed af. De wholesale-omzet zakte met 58 procent ten opzichte van 2019 naar 299 miljoen dollar (252 miljoen euro). Het direct-to-consumersegment deed het beter, met een omzetdaling van 13 procent naar 368 miljoen dollar (226 miljoen euro).

Het bedrijf schat dat ongeveer tachtig procent van alle verkooppunten van het merk gesloten waren in april en de eerste helft van mei. “Hoewel we beter presteerden dan verwacht, zagen we nog steeds een aanzienlijke daling van de inkomsten in alle markten", aldus Patrik Frisk, CEO van Under Armour, in het persbericht. De meeste winkels zijn inmiddels weer open, en Frisk noemt de huidige situatie ‘bemoedigend’.