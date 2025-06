‘Omzetstijging en winstdaling voor Suitsupply in 2024’

Suitsupply heeft het groeitraject op het gebied van omzet voortgezet in het boekjaar 2024. Het bedrijf heeft een omzet van 600 miljoen euro bereikt in het boekjaar, zo meldt Quote die de jaarcijfers heeft ingezien. Het is een stijging van een kleine 50 miljoen euro ten opzichte van 2023, maar een verdrievoudiging ten opzichte van 2020.

De winst van Suitsupply daalde licht, van 30 miljoen naar 22,7 miljoen euro. Dit heeft te maken met hogere operationele en financiële kosten. Het ebitda (de winst voor belastingen, rente, afschrijvingen en amortisatie) is wel iets gestegen, namelijk van 100 miljoen euro naar 103 miljoen euro.

De afgelopen jaren had Suitsupply het moeilijk. Zo waren er enkele verlieslatende jaren en landde de omzet in 2020 op 205,4 miljoen euro. De omzet krabbelde de afgelopen jaren steeds iets meer op.

Suitsupply heeft recent geïnvesteerd in de uitbreiding van het assortiment. Zo zijn er nu truien, polo’s en T-shirts te vinden in het aanbod. Fokke de Jong, oprichter van de keten, benadrukt echter wel tegen Quote dat het pak of een blazer het uitgangspunt blijft.

Naast de jaarcijfers toont het jaarverslag volgens Quote ook dat De Jong NPM Capital uit heeft gekocht. In het najaar van 2024 kwamen hier al berichten over in de media, maar nu staat het ook zwart op wit in het verslag.