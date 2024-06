Suitsupply kent winst- en omzetstijging, CEO zet groeipad voort

Suitsupply CEO Fokke de Jong laat aan Quote weten dat het goed gaat met het bedrijf. Uit de jaarcijfers van Suitsupply, in handen van Quote, blijkt dat het bedrijf groeit - in zowel omzet als nettowinst.

Na een lastige coronaperiode floreert Suitsupply. De omzet van Suitsupply steeg met 11 procent van 499 miljoen euro in 2022 naar 553 miljoen euro in 2023 jaar. De nettowinst groeide mee. Deze bedroeg 8 miljoen euro in 2022. In 2023 is dit 30 miljoen euro.

Het bedrijf heeft, zoals Quote schrijft, ondanks sluitingen van winkels kunnen floreren. De winkels die dicht gingen waren winkels waarin Suitsupply's “high end-strategie onvoldoende naar voren kon komen”, aldus De Jong.

Suitsupply heeft zich na de coronaperiode geconcentreerd op een divers aanbod aan pakken en een tailoring service. Dit schijnt succes te hebben gehad. De Jong vult aan: 'Na corona dacht men dat het pak z'n langste tijd gehad had. Maar wij bewijzen: Suits are far from dead. Daarnaast blijkt de mix tussen elevated casual en klassieke pakken goed te werken. Ook onze in store tailoringservice (maatpakken, red.) is aan een opmars bezig.'

De CEO zet in op groei. "In 2024 en 2025 gaan we groeien, in die zin dat we bestaande winkels - bijvoorbeeld in Londen - groter gaan maken." Suitsupply heeft volgens de eigen website ruim 150 winkels wereldwijd. Het bedrijf is actief in Europa, Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Begin dit jaar opende Suitsupply zijn eerste shop-in-shop in Duitsland.

In 2022 meldde De Jong nog aan Quote dat hij 35 miljoen euro eigen vermogen in het bedrijf heeft gestoken om het bedrijf weer op te bouwen. De CEO laat aan Quote weten verder te gaan met investeren: "het is wel verstandig om de cash in het bedrijf te houden."