Onderbroeken-abonnement On That Ass strikt ING als investeerder

On That Ass, het bedrijf dat boxershorts levert op basis van een abonnement, heeft ING Corporate Investments aangetrokken als investeerder, zo meldt het bedrijf in een persbericht in handen van FashionUnited. De investeringstak van ING heeft een belang genomen in het bedrijf.

On That Ass wil de investering gebruiken om de groei in diverse Europese markten en Amerika te versnellen. Het bedrijf is al actief in Nederland, Duitsland en Engeland en heeft al meer dan 350.000 abonnees.

“Na onze onstuimige groei van de afgelopen jaren met een omzetstijging van 80 procent in het laatste jaar, willen we onze uitrol in Europa en Amerika verder versnellen,” aldus mede-oprichter Maurice van Hoek in het bericht. Mede-oprichter Jorn Besselink voegt hier aan toe: “De samenwerking met ING Corporate Investments komt hiervoor precies op het goede moment en geeft ons het vertrouwen dat we onze groeiambities kunnen waarmaken.”

“Met het voor de fashion sector vernieuwend, op abonnementen gebaseerde e-commerce model bereikte On That Ass de afgelopen jaren een indrukwekkende groei. Dit is precies het soort onderscheidende innovaties die wij graag ondersteunen”, aldus Corstiaan Withagen, Managing Director bij ING Corporate Investments. “Wij zien volop mogelijkheden voor een verdere versnelling van de groei, zowel in bestaande als nieuwe markten, waarbij On That Ass kan bouwen op een sterke kasstroom en een optimaal gebruik van data-analyse”.