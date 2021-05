Ondernemersvertrouwen stijgt, niet alle bedrijfstakken positief

Voor het eerst sinds de coronacrisis scoort het ondernemersvertrouwen positief aan het begin van het tweede kwartaal van 2021. Echter zijn niet alle bedrijfstakken even positief, dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel, Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van conjunctuurenquête Nederland.

In het begin van het tweede kwartaal scoorde de stemmingsindicator 2,3 punten. Dat was ruim 8 punten hoger dan een kwartaal eerder.

Het coronavirus zorgde vorig jaar voor een enorme daling in het ondernemersvertrouwen. Het vertrouwen werd vooral in de volgende kwartalen hersteld, maar bleef overwegend negatief, zo is te lezen in berichtgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De toenemende positiviteit in begin april komt voornamelijk door positieve verwachtingen voor de komende drie maanden. Het ondernemersvertrouwen is gebouwd uit oordelen over het recente verleden en een blik op de nabije toekomst.

Het ondernemersvertrouwen neemt in bijna alle bedrijfstakken toe, maar is nog niet in elke branche positief, zo staat in berichtgeving van het CBS. Het ondernemersvertrouwen in de detailhandel nam in het tweede kwartaal met 8,8 punten toe. Dit zorgt ervoor dat de detailhandel nu op -1,6 punten uitkomt. Over het ondernemersvertrouwen expliciet in de modesector zijn geen cijfers te vinden. Ondernemers in de bouw zouden het meest optimistisch zijn, gevolgd door de groothandel. Hier is het vertrouwen met 12,3 punten toegenomen. Het vertrouwen in de horeca nam het afgelopen kwartaal ook toe. Dit zou komen door de verbeterde omzetverwachting van horeca-ondernemers per saldo, evenals omzetontwikkeling en ontwikkeling van het economisch klimaat. Samengevat scoorden de bedrijfstakken positief op het totale ondernemersvertrouwen.

De gegevens voor het onderzoek zijn begin april 2021 verzameld.