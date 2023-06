Online winkelen: Duurzaamheid speelt steeds grotere rol bij consument

Nederlanders bestelden afgelopen jaar iets meer online dan een jaar eerder. Zo zegt 76 procent één tot vijf keer per maand wat te bestellen. Bij het online winkelen wordt duurzaamheid belangrijker, blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel.org.

Zo geeft 70 procent van de consumenten aan steeds vaker thuis te blijven voor een verwacht pakketje, zodat het in één keer geleverd kan worden. Dat percentage groeide met 10 procent in twee jaar tijd. Bovendien kiezen Nederlanders er bewust voor een bestelling te leveren bij een afhaalpunt of pakketautomaat als dat duurzamer is dan een thuisbezorging (63 procent in 2023, 48 procent in 2021). Daarnaast is een derde van de consumenten bereid extra te betalen voor een bezorging met weinig of geen CO2-uitstoot. Hier hangt echter wel een maximaal bedrag aan: vijf euro.

“Online winkelen zorgt volgens verschillende onderzoeken over het algemeen voor een lagere CO2-uitstoot dan fysiek winkelen, waarbij men vaak de auto pakt", schrijft Marlene ten Ham, algemeen directeur bij Thuiswinkel.org, in het persbericht.

"Het logistieke proces rondom pakketlevering is hyperefficiënt ingericht, waardoor het relatief minder CO2 uitstoot. Maar dat betekent niet dat we er al zijn. We werken als sector hard aan het nog verder verduurzamen van de keten. Dat betekent onder andere meer herbruikbare verpakkingen, minder retouren, een circulaire economie en een groter duurzamer productaanbod.”