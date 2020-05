‘Onvermijdelijk banenverlies’ bij Gardeur: zeker dertig banen gaan verloren

Bij het Duitse broekenmerk Gardeur gaan de komende periode zeker dertig banen verloren. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Oorzaak van de ontslagen is een omzetdaling als gevolg van de coronamaatregelen. In welke tak van het bedrijf de ontslagen zullen vallen, wordt in het persbericht niet vermeld.

De sluiting van winkels als gevolg van de coronamaatregelen heeft een flinke impact gehad op Gardeur. Zag het merk in de vroege winter nog tweecijferige groei in de pre-orders voor de herfst-wintercollectie, medio maart volgde abrupt de ‘ontnuchtering van de lockdown’, zo is in het persbericht te lezen. Gardeur voerde aanvankelijk een arbeidstijdverkorting in en produceerde en verkocht mondkapjes, maar dat was niet voldoende. “De sombere vooruitzichten voor de textiel- en kledingmarkt hebben het management genoodzaakt om duurzame maatregelen te nemen die helpen om de kosten aan te passen aan de verwachte omzet. Naast een reductie van materiaalkosten is ook een aanpassing van personeelskosten nodig. Die heeft het verlies van dertig banen tot gevolg,” zo wordt in het persbericht verklaard.

In samenwerking met de ondernemingsraad van Gardeur is een sociaal plan ontwikkeld voor de betrokken medewerkers. Gardeur faciliteert voor hen een overstap naar transfer- en kwalificatiebedrijf Weitblick TQG, dat voor twaalf maanden door Gardeur zal worden gefinancierd. Daarnaast betaalt Gardeur de betrokken medewerkers in die periode hun volledige nettoloon uit, verhoogd met twintig procentpunt. In samenwerking met Weitblick worden de medewerkers verder professioneel opgeleid, zodat zij tijdens of na de coronapandemie gemakkelijker een nieuwe baan kunnen vinden.

Gardeur blijft zich intussen richten op de behoeften van zijn klanten op het gebied van dames- en herenkleding, zo laat het merk in het persbericht weten. Het doel is nu om het bedrijf door verkleining en aanpassing toekomstbestendig te maken. ‘Een veel kleiner team zal aanvankelijk een uitdaging zijn,’ zo besluit het persbericht - ‘maar in elke uitdaging schuilt ook een kans.’

Het Duitse Gardeur is gespecialiseerd in mannen- en vrouwenbroeken in het middensegment. Het merk heeft een eigen webshop en is actief in veertig landen wereldwijd. Nederland is na Duitsland de belangrijkste markt voor het merk; hier wordt het onder meer verkocht bij modeketens Smit Mode, Suitable, Bos Men, Schulte en Adam. Gardeur heeft in totaal zo’n 1500 medewerkers. Circa 200 daarvan werken op het hoofdkantoor in Mönchengladbach.

