Ook Belgische marktautoriteit start mogelijk onderzoek naar Bol

Michael Freilich, kamerlid van de Vlaams-nationalistische politieke partij N-VA, diende een verzoek in om een blik te werpen op het Nederlandse onderzoek dat loopt naar de handelspraktijken van Bol. Die vraag wordt gesteund door branchefederatie Unizo, zo meldt de branchefederatie in een persbericht.

In de week van 14 februari werd bekend dat de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) een onderzoek startte naar Bol nadat het signalen ontving over het feit dat het bedrijf zichzelf en bepaalde ondernemers voor zou trekken. Diverse ondernemers dienden een klacht in omdat hun aanbod ‘minder goed zichtbaar’ zou zijn. ACM ontving bovendien klachten dat het bedrijf data van ondernemers gebruikt om zo haar eigen positie op het platform te versterken.

“We pleiten al langer om de machtspositie van grote onlinehandelsplatformen ten opzichte van kleine retailers verder aan te pakken”, schrijft Unizo-topman Danny van Assche. “Van een echt partnerschap is vrijwel nooit sprake. De meest voorkomende klachten zijn de voorkeursbehandeling van de producten die door de platformen zelf worden verkocht, de grote eisen en voorwaarden die worden geëist van de kmo’s maar het gebrek aan goede communicatie vanuit de platformen zelf, het eenzijdig schorsen van de accounts, de problemen met de plaatsing van de producten, de hoge commissies en het laattijdig uitbetalen van de verschuldigde bedragen.”

Unizo laat in het persbericht weten het verzoek van Freilich te steunen, maar dat het ook zeker wil kijken naar andere internetgiganten, zoals Amazon. Het is nu aan de Belgische Mededingingsautoriteit om te beslissen of er voldoende redenen zijn om een onderzoek te starten.

Bol boekte in het jaar 2023 een netto-omzet van bijna 3 miljard euro, 7,3 procent meer dan een jaar eerder. Niet alleen de netto-omzet steeg, het online platform vergrootte ook zijn verkoopvolume met bijna 5 procent. Daarmee werd het verkoopvolume 5,9 miljard euro waard. Het ebitda kwam neer op 151 miljoen euro en lag 21,5 procent boven het niveau van een jaar eerder.