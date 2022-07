Ook CBS ziet minder faillissementen in juni

In juni werden 24 bedrijven minder failliet verklaard dan in mei. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over het eerste half jaar van 2022 genomen is het aantal uitgesproken faillissementen twee procent lager dan in de eerste helft van vorig jaar. Gisteren publiceerde de KVK al cijfers waaruit een vergelijkbare ontwikkeling spreekt.

Dat lijkt alsof er weinig beweging is geweest, maar in feite ging het aantal faillissementen in de afgelopen maanden flink op en neer, van 138 in januari naar 183 in februari, en via een dip van 118 faillissementen in april naar een piekje van 187 faillissementen in mei.

Er is wel een vrij consistente daling te zien in het aantal faillissementen sinds het voorjaar van 2020, toen op het hoogtepunt 406 faillissementen werden geteld.

In juni gingen de meeste bedrijven failliet in de handel. In totaal waren dat er 37 van de 155, zes minder dan in mei.