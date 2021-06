Ook lagere omzet voor Zeeman in turbulent 2020

In boekjaar 2020 behaalde textielketen Zeeman een omzet van 616,6 miljoen euro, ongeveer 3,6 procent lager dan in 2019. Dat is te lezen in het MVO-jaarverslag van het bedrijf. Het bedrijf wijt de lagere omzet aan de tijdelijke winkelsluitingen in verband met Covid-19.

Wel sloot Zeeman het jaar af met een ‘uitstekend winstresultaat’, zo schrijft het. Hoe hoog de winst precies is, wordt in het jaarverslag niet vermeld. “Omdat Zeeman voordat de crisis begon er financieel goed voor stond, waren we bestand tegen de impact van de coronamaatregelen,” zo staat in het verslag.

2020 was evengoed een turbulent voor Zeeman. Naast gesloten winkels kreeg het te maken met een haperende goederenstroom en met een snel groeiende vraag online, waarop het bedrijf ‘onvoldoende voorbereid’ was. “Dat bracht technische en logistieke uitdagingen met zich mee.” Tot slot overleed in 2020 de oprichter van Zeeman, Jan Zeeman, op 78-jarige leeftijd.

Zeeman had in 2020 in totaal 1.279 winkels, verspreid over Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Spanje en Oostenrijk. In België en Nederland heeft de keten een webwinkel. Verreweg de meeste winkels zitten nog steeds in Nederland.