Zeeman-oprichter (78) overleden

Jan Zeeman, de oprichter van de Zeeman-keten, is overleden. De familie meldt dit aan Nu.nl. Hij is 78 jaar geworden.

Jan Zeeman opende in 1967, op 24-jarige leeftijd, het eerste filiaal van de inmiddels zeer bekende keten. Hij opende de winkel in Alphen aan den Rijn in Nederland. Het concept van zelfbediening van de textielsuper viel in de smaak en binnen tien jaar was Zeeman een keten van honderd filialen. Interesse in de retail en textiel kwam niet van een vreemde, zijn ouders hadden ook een textielhuis in Ijmuiden. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot dertienhonderd filialen in zeven landen. Zeeman is aanwezig in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje.

Jan Zeeman was al sinds 1999 niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding van het bedrijf. In 2014 nam hij ook afscheid van het bedrijf als commissaris van de Zeeman Groep.

Beeld: Zeeman