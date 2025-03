Ook modemerk Renewed by Jungl stopt

Nadat badmodemerk Jungl in 2024 stopte, komt er nu ook het einde voor zustermerk Renewed by Jungl, zo laten de ondernemers achter het merk aan FashionUnited weten. In eerste instantie werd gemeld dat Renewed by Jungl wel nog door zou gaan.

Renewed by Jungl richtte zich op het vermaken van tweedehandskleding tot nieuwe items. Zo werden er blazers, blousen, gilets en shorts vermaakt en geupcycled. Dit gebeurde allemaal in Nederland.

Het laatste weekend van maart houdt Renewed by Jungl nog een closing sale, maar daarna sluiten de deuren van het merk toch echt.

Zustermerk Jungl sloot in 2024 de deuren vanwege het korte zomerseizoen in Nederland, hevige concurrentie en de verplichte hoge afname bij producenten. Het badmodemerk hield toen ook een laatste uitverkoop.